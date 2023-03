VIDE-GRENIERS DES TRAPADELLES Parking et salle de la charbonnière Ancenis-Saint-Géréon Catégories d’Évènement: Ancenis-Saint-Géréon

VIDE-GRENIERS DES TRAPADELLES Parking et salle de la charbonnière, 7 mai 2023, Ancenis-Saint-Géréon . VIDE-GRENIERS DES TRAPADELLES Boulevard de Kirkham Parking et salle de la charbonnière Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique Parking et salle de la charbonnière Boulevard de Kirkham

2023-05-07 09:00:00 – 2023-05-07 18:00:00

Loire-Atlantique . 110 exposants en salle et 80 en extérieur sur l’esplanade devant la salle.

Bar Chichi et restauration sur place.

Entrée libre. 110 exposants en salle et 80 en extérieurs vous attendent. Entrée libre. lestrapadelles@gmail.com +33 9 51 03 81 81 Parking et salle de la charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon

