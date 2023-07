Randonnée Couze Parking Espace Marcel Boisseau Couze-et-Saint-Front, 28 août 2023, Couze-et-Saint-Front.

Couze-et-Saint-Front,Dordogne

Les Copains d’Abord vous propose une petite randonnée de 6km.

Geste éco-citoyen : pensez à porter votre gobelet.

Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans.

Pensez à votre confort de marche : chaussures, eau, etc… en fonction des prévisions de la météo..

2023-08-28 fin : 2023-08-28 . .

Parking Espace Marcel Boisseau

Couze-et-Saint-Front 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Les Copains d’Abord proposes a short 6km hike.

Eco-citizen gesture: remember to bring your own cup.

Children aged 7 and over are welcome.

Think about your walking comfort: shoes, water, etc… depending on the weather forecast.

Les Copains d’Abord le propone un corto paseo de 6 km.

Un gesto eco-ciudadano: acuérdese de llevar su propio vaso.

Los niños a partir de 7 años pueden seguir el sendero.

Piense en su comodidad para caminar: calzado, agua, etc… en función de las previsiones meteorológicas.

Les Copains d’Abord bietet Ihnen eine kleine Wanderung von 6 km an.

Öko-Bürgerliche Geste: Denken Sie daran, Ihren Becher zu tragen.

Kinder können ab 7 Jahren mitlaufen.

Denken Sie an Ihren Wanderkomfort: Schuhe, Wasser, etc. je nach Wettervorhersage.

Mise à jour le 2023-06-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides