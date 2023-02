La forêt de Rougeau à vélo Parking en face de Babyland Saintry-sur-Seine Catégories d’Évènement: Essonne

La forêt de Rougeau à vélo Parking en face de Babyland, 2 juillet 2023, Saintry-sur-Seine. La forêt de Rougeau à vélo Dimanche 2 juillet, 14h00 Parking en face de Babyland Le vélo nous permettra de découvrir, sur 8 km environ, plusieurs sites magnifiques de la Forêt régionale de Rougeau : mares aux nénuphars, pavillon et allée royales, vue sur la Seine, table du Roi, le gardien de la forêt… sans oublier les chênes centenaires !

Venir avec son vélo. Parking en face de Babyland Route de Melun , 91250 Saint Pierre du Perray Saintry-sur-Seine 91250 Essonne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T12:00:00+00:00 – 2023-07-02T15:00:00+00:00

