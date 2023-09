Permanence de l’Aidant Bus, l’espace ressource itinérant pour les aidants Parking EHPAD « Le Jardin des épices » CH de l’Estran Pontorson, 12 octobre 2023, Pontorson.

Permanence de l’Aidant Bus, l’espace ressource itinérant pour les aidants Jeudi 12 octobre, 14h00 Parking EHPAD « Le Jardin des épices » CH de l’Estran GRATUIT Sans Rendez-vous

Besoin de souffler, de décompresser, de parler sans être jugé ?

Venez échanger et partager un moment dans un cadre informel, convivial et chaleureux. Vous serez écoutés, informés, orientés et accompagnés dans vos démarches.

Parking EHPAD « Le Jardin des épices » CH de l'Estran 7 Chaussée de Villecherel 50170 PONTORSON

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

