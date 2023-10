BALADE PHOTOGRAPHIQUE « LE LONG DE LA LOIRE » A SAINT-FLORENT-LE-VIEIL Parking Eglise Notre-Dame du Marillais Mauges-sur-Loire, 28 novembre 2023, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

Pour marcher autrement, observer la nature à travers l’objectif et développer sa vision créative….

2023-11-28 fin : 2023-11-28 12:30:00. EUR.

Parking Eglise Notre-Dame du Marillais SAINT-FLORENT-LE-VIEIL

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire



To walk differently, to observe nature through the lens and to develop one’s creative vision..

¿Para caminar de forma diferente, observar la naturaleza a través del objetivo y desarrollar su visión creativa?

Um anders zu gehen, die Natur durch die Linse zu betrachten und eine kreative Vision zu entwickeln..

Mise à jour le 2023-10-19 par eSPRIT Pays de la Loire