Marché du Pla d’Adet Parking Edelweiss Saint-Lary-Soulan, 21 août 2023, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Accès par la route 11 kms parking gratuit

Téléphérique : en 5 mn depuis le centre ville.

Tarif spécial de 15h à 19h.

2023-08-21 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-21 19:00:00. .

Parking Edelweiss SAINT LARY PLA D’ADET

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Access by road 11 kms free parking

Cable car : 5 mn from the city center.

Special rate from 3pm to 7pm

Acceso por carretera 11 kms aparcamiento gratuito

Teleférico: a 5 minutos del centro de la ciudad.

Tarifa especial de 15h a 19h

Zufahrt über die Straße 11 kms kostenloser Parkplatz

Seilbahn: in 5 Minuten vom Stadtzentrum aus.

Sondertarif von 15:00 bis 19:00 Uhr

