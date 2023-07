Randonnée pédestre, à la découverte de la plage et de ses paléosols Parking du Vivier Biscarrosse, 20 avril 2023, Biscarrosse.

Biscarrosse,Landes

Circuit de la plage, à la découverte de la plage et de ses paléosols.. (Distance : 6.3 km Durée : 1h40)

Avec ou sans bâtons, les circuits marche et découverte du patrimoine vous conduisent activement à la rencontre des espaces naturels de notre région. La marche rapide d’intensité modérée autour de 4 à 5 km/h est entrecoupée de pauses lors desquelles votre guide vous dira tout.

La marche rapide, bien que séduisante, nécessite un avis médical si on débute. Veuillez solliciter l’avis de votre médecin en cas notamment de surpoids, troubles cardiovasculaires, articulaires, etc…

Munissez-vous de chaussures adaptées, de protection contre le soleil, d’anti moustiques si vous ne les avez pas apprivoisés, et d’eau.

Apportez vos bâtons si vous en possédez et si vous le souhaitez.

Réservation obligatoire à effectuer en ligne ou en Office de Tourisme.

2023-04-20 fin : 2023-04-20 . EUR.

Parking du Vivier

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



Circuit of the beach, to discover the beach and its paleosols. (Distance : 6.3 km Duration : 1h40)

With or without sticks, the walking and heritage discovery tours will actively lead you to discover the natural spaces of our region. The fast walk of moderate intensity around 4 to 5 km/h is interspersed with breaks during which your guide will tell you everything.

The fast walk, although attractive, requires medical advice if you are a beginner. Please seek the advice of your doctor if you are overweight, have cardiovascular or joint problems, etc

Bring appropriate footwear, sun protection, mosquito repellent if you haven’t tamed them, and water.

Bring your sticks if you have them and if you wish.

Mandatory reservation to be made online or in the Tourist Office

Recorrido por la playa, descubriendo la playa y sus paleosuelos. (Distancia: 6,3 km Duración: 1h40)

Con o sin bastones, los recorridos a pie y de descubrimiento del patrimonio le llevan a descubrir activamente los espacios naturales de nuestra región. La caminata, de intensidad moderada, a unos 4 ó 5 km/h, se intercala con pausas en las que su guía le explicará todo lo necesario.

La marcha rápida, aunque atractiva, requiere asesoramiento médico si es usted principiante. Consulte a su médico si tiene sobrepeso, problemas cardiovasculares o articulares, etc

Lleve calzado adecuado, protección solar, repelente de mosquitos si no los ha domado y agua.

Traiga sus bastones si los tiene y si lo desea.

Reserva obligatoria por Internet o en la Oficina de Turismo

Strandrundgang, auf dem Sie den Strand und seine Paläoböden entdecken… (Entfernung: 6.3 km Dauer: 1h40)

Mit oder ohne Stöcke führen Sie die Rundgänge Wandern und Entdeckung des Kulturerbes aktiv in die Naturräume unserer Region. Der schnelle Spaziergang mit mäßiger Intensität von 4 bis 5 km/h wird von Pausen unterbrochen, in denen Ihnen Ihr Führer alles erzählt.

Schnelles Gehen ist zwar attraktiv, erfordert aber als Anfänger ärztlichen Rat. Bei Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gelenkproblemen usw. sollten Sie Ihren Arzt um Rat fragen

Bringen Sie geeignetes Schuhwerk, Sonnenschutz, Mückenschutzmittel (falls Sie sie noch nicht kennen) und Wasser mit.

Bringen Sie Ihre Stöcke mit, wenn Sie welche haben und wenn Sie möchten.

Obligatorische Anmeldung online oder im Fremdenverkehrsbüro

Mise à jour le 2023-05-19 par OT Grands Lacs