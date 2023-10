Marché de Noël Parking du village Saint-Germain-de-Clairefeuille, 2 décembre 2023, Saint-Germain-de-Clairefeuille.

Saint-Germain-de-Clairefeuille,Orne

Au programme de ce marché de Noël :

– Exposants : bijoux, bien-être, textile, brasseur, impression 3D, miel et plein d’autres…

– Visite du Père Noël avec séance photo

– Animations diverses

– Vente de marrons chauds, vin chaud, gaufres, crêpes

Pour toute question ou pour s’inscrire, vous pouvez joindre Lénaïc Pilliard..

2023-12-02 15:00:00 fin : 2023-12-02 . .

Parking du village

Saint-Germain-de-Clairefeuille 61240 Orne Normandie



On the program for this Christmas market:

– Exhibitors: jewelry, wellness, textiles, brewing, 3D printing, honey and much more…

– Santa Claus visit with photo session

– Various entertainment

– Sale of hot chestnuts, mulled wine, waffles, pancakes

If you have any questions or would like to register, please contact Lénaïc Pilliard.

En el programa de este mercado navideño:

– Expositores: joyería, bienestar, textil, cervecería, impresión 3D, miel y mucho más…

– Visita de Papá Noel con sesión fotográfica

– Animaciones diversas

– Venta de castañas calientes, vino caliente, gofres y tortitas

Si tiene alguna pregunta o desea inscribirse, póngase en contacto con Lénaïc Pilliard.

Auf dem Programm des Weihnachtsmarktes stehen :

– Aussteller: Schmuck, Wellness, Textilien, Brauerei, 3D-Druck, Honig und viele andere…

– Besuch des Weihnachtsmanns mit Fotoshooting

– Verschiedene Animationen

– Verkauf von heißen Kastanien, Glühwein, Waffeln, Crêpes

Wenn Sie Fragen haben oder sich anmelden möchten, können Sie Lénaïc Pilliard erreichen.

