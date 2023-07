JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Parking du Tournel Mont Lozère et Goulet, 12 juillet 2023, Mont Lozère et Goulet.

Mont Lozère et Goulet,Lozère

Inauguration Tournel 3D. En partenariat avec Rudeboy Crew

Artistes, architectes et artisans mais

aussi le Rudeboy Crew et le Pays d’art

et d’histoire, vous donnent rendez-

vous pour une découverte festive des

nouveaux aménagements ….

Parking du Tournel

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie



Inauguration Tournel 3D. In partnership with Rudeboy Crew

Artists, architects and craftsmen

rudeboy Crew and the Pays d’art et d’histoire

you for a festive discovery of the

new facilities …

Inauguración de Tournel 3D. En colaboración con Rudeboy Crew

Artistas, arquitectos y artesanos

así como Rudeboy Crew y el Pays d’art

el Pays d’art et d’histoire

para un descubrimiento festivo de las

novedades …

Einweihung von Tournel 3D. In Zusammenarbeit mit Rudeboy Crew

Künstler, Architekten und Handwerker, aber auch

auch die Rudeboy Crew und das Pays d’art

und Geschichte, laden Sie zu einem Rendezvous ein

sie zu einer festlichen Entdeckung der

neuen Einrichtungen …

