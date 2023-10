MARCHE MENSUEL DE PRODUCTEURS Parking du terrain de foot Contest, 14 décembre 2023, Contest.

Contest,Mayenne

La Panerée Contestoise vous propose son marché mensuel à Contest tous les 2ème Jeudi du mois..

2023-12-14 fin : 2023-12-14 20:30:00. .

Parking du terrain de foot

Contest 53100 Mayenne Pays de la Loire



The Panerée Contestoise offers you its monthly market in Contest every 2nd Thursday of the month.

La Panerée Contestoise le ofrece su mercado mensual en Contest cada 2º jueves de mes.

Die Panerée Contestoise bietet jeden zweiten Donnerstag im Monat ihren Monatsmarkt in Contest an.

