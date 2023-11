Course Uni’Vert Trail Ouest Limousin. Troisième édition Parking du terrain de foot Cognac-la-Forêt, 26 novembre 2023, Cognac-la-Forêt.

Cognac-la-Forêt,Haute-Vienne

C’est parti pour une troisième édition de l’Uni’Vert Trail de l’Ouest Limousin ! Au programme : Course en ligne, 14 km, départ 10h – Course en relais, équipes non mixtes de 3 coureurs ou équipes mixtes de 4 ou 5 coureurs, course de 3 x 4 km, départ 10h10. A vos baskets !.

2023-11-26 fin : 2023-11-26

Parking du terrain de foot

Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



It’s off to the third edition of the Uni’Vert Trail de l’Ouest Limousin! Program: Road race, 14 km, start at 10 a.m. – Relay race, unisex teams of 3 runners or mixed teams of 4 or 5 runners, 3 x 4 km race, start at 10.10 a.m. On your sneakers!

La tercera edición del Uni’Vert Trail de l’Ouest Limousin ya está en marcha En el programa: Carrera en ruta, 14 km, salida a las 10.00 h. – Carrera de relevos, equipos unisex de 3 corredores o equipos mixtos de 4 o 5 corredores, carrera de 3 x 4 km, salida a las 10.10 h. ¡Ponte las zapatillas!

Auf geht’s zur dritten Ausgabe des Uni’Vert Trail de l’Ouest Limousin! Auf dem Programm stehen: Straßenlauf, 14 km, Start 10 Uhr – Staffellauf, nicht gemischte Teams von 3 Läufern oder gemischte Teams von 4 oder 5 Läufern, Lauf von 3 x 4 km, Start 10.10 Uhr. Auf die Turnschuhe!

