L’association « rando en Valorbiquet » vous propose deux boucles non répertoriées. parking du tennis Valorbiquet, 7 octobre 2023, Valorbiquet.

Valorbiquet,Calvados

L’association « rando en Valorbiquet » vous propose deux boucles non répertoriées.

6 kms et 12.5 kms

RDV à 14h sur le parking du tennis de la Chapelle Yvon (feux tricolores).

2€ par personne

gratuit pour les adhérents.

2023-10-07 14:00:00 fin : 2023-10-07 17:00:00. .

parking du tennis

Valorbiquet 14290 Calvados Normandie



The « rando en Valorbiquet » association offers two unclassified loops.

6 kms and 12.5 kms

RDV at 2pm in the tennis parking lot at Chapelle Yvon (traffic lights).

2? per person

free for members

La asociación « rando en Valorbiquet » propone dos bucles no clasificados.

6 kms y 12,5 kms

Punto de encuentro a las 14 h en el aparcamiento de tenis de La Chapelle Yvon (semáforo).

2? por persona

gratuito para los socios

Der Verein « rando en Valorbiquet » bietet Ihnen zwei nicht verzeichnete Rundwege an.

6 kms und 12,5 kms

RDV um 14 Uhr auf dem Parkplatz des Tennisplatzes von La Chapelle Yvon (Ampel).

2? pro Person

kostenlos für Mitglieder

Mise à jour le 2023-10-03 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité