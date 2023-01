Nuit de la chouette à Ambazac Parking du Super U à Ambazac Ambazac Catégories d’Évènement: Ambazac

Haute-Vienne

Nuit de la chouette à Ambazac Samedi 4 mars, 20h30 Parking du Super U à Ambazac

Entrée libre, sur inscription

Venez découvrir les rapaces nocturnes présents autour de nous, Parking du Super U à Ambazac avenue de la libération, ambazac Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Les rapaces nocturnes vous intriguent ? Rejoignez-nous pour découvrir les chouettes et les hiboux autour d’un diaporama puis d’une sortie nocturne !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T20:30:00+01:00

2023-03-04T22:00:00+01:00 Franck Taboury

Age minimum 5 Age maximum 99

