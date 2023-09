Disney Circus Parking du stade Sauveterre-de-Béarn, 22 septembre 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Sauveterre-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Pour la 1ère fois, le cirque Disney circus présente 1h00 de spectacle avec jongleur, acrobate, équilibriste, magie et clowns..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 . .

Parking du stade

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For the 1st time, Disney Circus presents a 1-hour show featuring jugglers, acrobats, tightrope walkers, magicians and clowns.

Por primera vez, Disney Circus presenta un espectáculo de una hora con malabaristas, acróbatas, equilibristas, artistas de magia y payasos.

Zum ersten Mal präsentiert der Disney-Zirkus eine 1-stündige Show mit Jongleuren, Akrobaten, Seiltänzern, Zauberern und Clowns.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Béarn des Gaves