Concours de pétanque en doublette Parking du stade Saint-Laurs, 9 septembre 2023, Saint-Laurs.

Saint-Laurs,Deux-Sèvres

Organisé par La Vaillante. Concours de pétanque à 14h puis repas animé par la Vaillante à la salle de la Vaillante à 20h30 (15€ par personne). Réservations du repas jusqu’au 4 septembre.

2023-09-09 fin : 2023-09-09

Parking du stade

Saint-Laurs 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Organized by La Vaillante. Petanque competition at 2pm, followed by a meal hosted by La Vaillante at the Salle de la Vaillante at 8:30pm (15? per person). Reservations for the meal until September 4

Organizado por La Vaillante. Competición de petanca a las 14:00 h, seguida de una comida ofrecida por La Vaillante en la Salle de la Vaillante a las 20:30 h (15 euros por persona). Reservas para la comida hasta el 4 de septiembre

Organisiert von La Vaillante. Petanque-Wettbewerb um 14 Uhr, anschließend um 20:30 Uhr ein von La Vaillante organisiertes Essen im Saal von La Vaillante (15? pro Person). Reservierungen für das Essen bis zum 4. September

Mise à jour le 2023-08-23 par CC Val de Gâtine