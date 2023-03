La forêt de Ferrières au bord de l’hiver Parking du stade Paul Bessuard rue Yitzhak Rabin Roissy-en-Brie Catégories d’Évènement: Roissy-en-Brie

La forêt de Ferrières au bord de l’hiver Parking du stade Paul Bessuard rue Yitzhak Rabin, 2 décembre 2023, Roissy-en-Brie. La forêt de Ferrières au bord de l’hiver Samedi 2 décembre, 14h00 Parking du stade Paul Bessuard rue Yitzhak Rabin Profitons d’une balade, une après midi de décembre, pour découvrir les secrets de la forêt.

Des traces et indices nous parleront des animaux qui n’hibernent pas. Et si les empreintes sont bien nettes, nous pourrons même réaliser des moulages.

Et puis nous regarderons les arbres, nous verrons comment les reconnaître sans feuilles.

Enfin, tous les sens en éveil, attentifs, nous marcherons tranquillement dans la forêt.

Même à la saison froide, il y a tant à découvrir!! Parking du stade Paul Bessuard rue Yitzhak Rabin 77680 Roissy en Brie Roissy-en-Brie 77680 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T14:00:00+01:00 – 2023-12-02T16:30:00+01:00

