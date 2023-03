Atelier dans la nature Parking du stade Paul Bessuard rue Yitzhak Rabin Roissy-en-Brie Catégories d’Évènement: Roissy-en-Brie

Atelier dans la nature Parking du stade Paul Bessuard rue Yitzhak Rabin, 16 juillet 2023, Roissy-en-Brie. Atelier dans la nature Dimanche 16 juillet, 14h30 Parking du stade Paul Bessuard rue Yitzhak Rabin Je vous propose de vous accompagner en forêt, en petit groupe, pour aller à la rencontre de vos blessures émotionnelles liées à votre enfance, afin de les guérir, pour que vous retrouviez de l’énergie, calmiez votre mental, vous redonner confiance en vous et vous apporter de la joie, aidés et soutenus par mon énergie et celle de la nature. Parking du stade Paul Bessuard rue Yitzhak Rabin 77680 Roissy en Brie Roissy-en-Brie 77680 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Energie Accompagnement. Christine COSTE

