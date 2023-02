Nuit de la Chouette à Honfleur – Balade à la découverte de la faune nocturne Parking du Stade Marcel Pinel Honfleur Catégories d’Évènement: Calvados

Honfleur

Nuit de la Chouette à Honfleur – Balade à la découverte de la faune nocturne Parking du Stade Marcel Pinel, 3 mars 2023, Honfleur. Nuit de la Chouette à Honfleur – Balade à la découverte de la faune nocturne Vendredi 3 mars, 20h00 Parking du Stade Marcel Pinel

Sur inscription

Suivez le guide pour découvrir, en famille, les chouettes, les hiboux et autres animaux nocturnes qui peuplent les sentiers et les bois de la ville de Honfleur. Parking du Stade Marcel Pinel Avenue Montcalm 14600 Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie Nuit de la Chouette à Honfleur – Balade à la découverte de la faune nocturne A la tombée de la nuit, de nombreuses espèces s’activent. Suivez le guide pour découvrir, en famille, les chouettes, hiboux et autres animaux nocturnes qui peuplent les bois et sentiers de la ville de Honfleur. Partez en balade au coeur de la nuit qui s’anime pour entendre sons et mouvements, croiser quelques regards et percer certains mystères.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T20:00:00+01:00

2023-03-03T22:00:00+01:00 Image de wirestock sur Freepick

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Honfleur Autres Lieu Parking du Stade Marcel Pinel Adresse Avenue Montcalm 14600 Honfleur Ville Honfleur Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Parking du Stade Marcel Pinel Honfleur Departement Calvados

Parking du Stade Marcel Pinel Honfleur Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/honfleur/

Nuit de la Chouette à Honfleur – Balade à la découverte de la faune nocturne Parking du Stade Marcel Pinel 2023-03-03 was last modified: by Nuit de la Chouette à Honfleur – Balade à la découverte de la faune nocturne Parking du Stade Marcel Pinel Parking du Stade Marcel Pinel 3 mars 2023 Honfleur Parking du Stade Marcel Pinel Honfleur

Honfleur Calvados