BALADE EN FORÊT parking du stade d’Oeutrange, 15 avril 2023, Thionville . Thionville ,Moselle , BALADE EN FORÊT Route de Bellevue parking du stade d’Oeutrange Thionville Moselle parking du stade d’Oeutrange Route de Bellevue

2023-04-15 10:00:00 10:00:00 – 2023-04-15

Moselle . Une balade en forêt pour se perdre parmi les feuilles naissantes et prendre une bouffée de nature en plein printemps .

Inscription obligatoire par email. lespiedssurterre.contact@gmail.com DR – Les Pieds sur Terre

