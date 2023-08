Sortie nature à la rencontre des serpents Parking du stade Chizé, 10 septembre 2023, Chizé.

Chizé,Deux-Sèvres

Sortie Nature à la rencontre des serpents

Dimanche 10 septembre à 9h

Rendez-vous sur le parking du stade à Chizé

Par Xavier Bonnet, chercheur au CNRS de Chizé

Gratuit sur réservation au 05 49 29 15 10.

2023-09-10 fin : 2023-09-10 . EUR.

Parking du stade

Chizé 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Nature outing to meet snakes

Sunday, September 10, 9am

Meet at the stadium parking lot in Chizé

By Xavier Bonnet, researcher at CNRS Chizé

Free with reservation on 05 49 29 15 10

Salida a la naturaleza para conocer serpientes

Domingo 10 de septiembre a las 9h

Cita en el aparcamiento del estadio de Chizé

Por Xavier Bonnet, investigador del CNRS en Chizé

Gratuito previa reserva en el 05 49 29 15 10

Naturausflug zu den Schlangen

Sonntag, den 10. September um 9 Uhr

Treffpunkt: Parkplatz am Stadion in Chizé

Von Xavier Bonnet, Forscher am CNRS in Chizé

Kostenlos mit Reservierung unter 05 49 29 15 10

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Pays Mellois