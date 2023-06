La Vallée de la Juine Circuit 1 Parking du Stade Auvers-Saint-Georges Auvers-Saint-Georges Catégories d’Évènement: Auvers-Saint-Georges

Essonne La Vallée de la Juine Circuit 1 Parking du Stade Auvers-Saint-Georges, 1 juillet 2023, Auvers-Saint-Georges. La Vallée de la Juine Circuit 1 Samedi 1 juillet, 09h00 Parking du Stade Sur inscription, Prévoir pique-nique, bonnes chaussures, lunettes de soleil. Les équipes de la CCEJR vous proposent, accompagnés d’une guide conférencière, de découvrir par une balade en minibus les lieux phares de la Vallée de la Juine.

Vous découvrirez lors de ce circuit Vignes, Calvaire, Église, Moulin, Lavoir et Cimetière Américain, et pourrez découvrir un artisan local. Notre guide conférencière se fera un plaisir de vous présenter toutes ces richesses de notre territoire, dans une ambiance conviviale et chaleureuse, et d’échanges lors de la pause pique-nique ! Parking du Stade 91580 Auvers-Saint-Georges Auvers-Saint-Georges 91580 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « accueil@ccejr.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 83 63 70 90 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T09:00:00+02:00 – 2023-07-01T17:00:00+02:00

2023-07-01T09:00:00+02:00 – 2023-07-01T17:00:00+02:00 ©CCEJR Détails Catégories d’Évènement: Auvers-Saint-Georges, Essonne Autres Lieu Parking du Stade Adresse 91580 Auvers-Saint-Georges Ville Auvers-Saint-Georges Departement Essonne Lieu Ville Parking du Stade Auvers-Saint-Georges

Parking du Stade Auvers-Saint-Georges Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auvers-saint-georges/

La Vallée de la Juine Circuit 1 Parking du Stade Auvers-Saint-Georges 2023-07-01 was last modified: by La Vallée de la Juine Circuit 1 Parking du Stade Auvers-Saint-Georges Parking du Stade Auvers-Saint-Georges 1 juillet 2023