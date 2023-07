Feu d’artifice à Biars-sur-Cère Parking du Sabotier Biars-sur-Cère Catégories d’Évènement: Biars-sur-Cère

Lot Feu d’artifice à Biars-sur-Cère Parking du Sabotier Biars-sur-Cère, 13 juillet 2023, Biars-sur-Cère. Biars-sur-Cère,Lot 21h bal populaire avec l’orchestre Francis Devaux

22h30 -23h Spectacle pyrotechnique.

2023-07-13 21:00:00 fin : 2023-07-13 00:00:00. EUR.

Parking du Sabotier stade municipal

Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie



9pm Popular dance with the Francis Devaux orchestra

10:30 pm – 11 pm Fireworks show 21h Baile popular con la orquesta Francis Devaux

22h30 -23h Espectáculo de fuegos artificiales 21 Uhr Volkstanz mit dem Orchester Francis Devaux

Mise à jour le 2023-06-29 par OTVD – Saint-Céré Détails Catégories d'Évènement: Biars-sur-Cère, Lot

