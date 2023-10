Voyage temporel dans plaine de Crau, du Néolithique à nos jours parking du rond-point de la Fossette, 13270 Fos-sur-Mer Fos-sur-Mer Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Fos-sur-Mer Voyage temporel dans plaine de Crau, du Néolithique à nos jours parking du rond-point de la Fossette, 13270 Fos-sur-Mer Fos-sur-Mer, 15 octobre 2023, Fos-sur-Mer. Voyage temporel dans plaine de Crau, du Néolithique à nos jours Dimanche 15 octobre, 11h30 parking du rond-point de la Fossette, 13270 Fos-sur-Mer Gratuit. Non seulement la Crau est un joyau de biodiversité, mais elle est aussi un patrimoine culturel exceptionnel. Par sa végétation de type steppique et l’aridité de son sol, elle a conservé pour des millénaires de nombreuses traces d’activités humaines très variées.

Au cours de cette sortie nous randonnerons ainsi dans le temps, passant des bergeries antiques aux abris pastoraux du moyen-âge, mais également des postes de douanes du 18e siècle sur la route du sel, pour terminer par les multiples ouvrages militaires du siècle dernier. Difficulté : 8-10 km de distance, aucun dénivelé INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Durée : 3h

Activité organisée par Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) – Organisme public

