Balade géologique / Lire dans les roches Parking du rocher de la Baume, 4 mars 2023, Calvignac.

Que nous disent les pierres de Calvignac ? Entre le village médiéval, ses portes et son église et la coupe de référence géologique, remontez le temps avec l’animatrice de la Réserve naturelle nationale d’intérêt géologique du Lot.

Les paysages des causses et vallées actuels n’ont en effet pas toujours été ce que l’on voit. Comment le savoir ? Par les détails géologiques dans les roches !

À vous de mener l’enquête le temps d’une balade d’1h30 sur 1.8km ! La boucle est vallonnée mais à un niveau facile. Il y a en revanche un escalier abrupt à passer (le chemin de Pouzaldou) que les anciens utilisaient pour récupérer l’eau. Possibilité decontourner l’escalier si besoin.

À partir de 8 ans.

2023-03-04 à 14:30:00

Parking du rocher de la Baume

Calvignac 46160 Lot Occitanie



What do the stones of Calvignac tell us? Between the medieval village, its doors and its church and the geological reference cup, go back in time with the animator of the National Natural Reserve of Geological Interest of the Lot.

The landscapes of the causses and valleys today were not always what we see. How can you tell? By the geological details in the rocks!

It’s up to you to investigate during a 1.8 km walk of 1h30! The loop is hilly but at an easy level. There is however a steep staircase to pass (the Pouzaldou path) that the ancients used to collect water. It is possible to turn around the stairs if necessary.

From 8 years old

¿Qué nos cuentan las piedras de Calvignac? Entre el pueblo medieval, sus puertas y su iglesia y la sección de referencia geológica, retroceda en el tiempo con el coordinador de la Reserva Natural Nacional de Interés Geológico del Lot.

Los paisajes de las causses y valles actuales no siempre fueron lo que vemos. ¿Cómo podemos saberlo? Por los detalles geológicos de las rocas

Le toca a usted investigar durante un paseo de 1,8 km y hora y media de duración El bucle es montañoso pero de nivel fácil. No obstante, hay que subir una empinada escalera (el camino de Pouzaldou) que los antiguos utilizaban para recoger agua. Si es necesario, se puede dar la vuelta a la escalera.

A partir de 8 años

Was erzählen uns die Steine von Calvignac? Zwischen dem mittelalterlichen Dorf, seinen Toren und seiner Kirche und dem geologischen Referenzbecher können Sie mit der Betreuerin des nationalen Naturschutzgebiets von geologischem Interesse des Lot in der Zeit zurückreisen.

Die Landschaften der heutigen Causses und Täler waren nämlich nicht immer so, wie man sie heute sieht. Wie kann man das feststellen? An den geologischen Details in den Felsen!

Auf dieser 1,8 km langen, 1,5-stündigen Wanderung können Sie selbst die Ermittlungen aufnehmen! Der Rundweg ist hügelig, aber leicht zu bewältigen. Sie müssen jedoch eine steile Treppe überwinden (Chemin de Pouzaldou), die die alten Leute benutzten, um Wasser zu sammeln. Bei Bedarf kann die Treppe umgangen werden.

Ab 8 Jahren

