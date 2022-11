Marché de Noël Parking du Restaurant Le Local Oyré Catégories d’évènement: Oyré

Vienne

Marché de Noël Parking du Restaurant Le Local, 16 décembre 2022, Oyré. Marché de Noël Vendredi 16 décembre, 16h00 Parking du Restaurant Le Local organisé par le Comité des Fêtes Parking du Restaurant Le Local Route de Châtellerault, 86220 Oyré Oyré 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine Un coin photo sera installé à votre disposition ainsi qu’une boîte aux lettres pour les enfants désirant poster leur lettre au pére noel.

Les Ecuries de la Chevrière nous font le plaisir d´être parmi nous.

Possibilité de restauration sur place : le grill de raoul, le cochon d’Antran

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-16T16:00:00+01:00

2022-12-16T21:30:00+01:00

