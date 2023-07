Eurobirdwatch : découverte de la migration Parking du puit de pétrole Lège-Cap-Ferret, 30 septembre 2023, Lège-Cap-Ferret.

Eurobirdwatch : découverte de la migration 30 septembre et 1 octobre Parking du puit de pétrole Inscription obligatoire

Venez découvrir la migration des oiseaux sur la pointe du Cap Ferret !

Pourquoi les oiseaux migrent ? Comment les reconnaître en vol ?

Nous commencerons par une balade guidée sur le site du Cap Ferret et nous rejoindrons les compteurs qui pourront répondre aux questions les plus pointues des participants. Vous en apprendrez plus sur le phénomène de migration ainsi que sur les espèces emblématiques de la pointe du Ferret !

Parking du puit de pétrole 17 Avenue Ouest, 33970 lège cap ferret Lège-Cap-Ferret 33970 Le Cap-Ferret Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T12:00:00+02:00

2023-10-01T10:00:00+02:00 – 2023-10-01T12:00:00+02:00

