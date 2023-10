LA CÔTE D’AL’BIKE ! Parking du Précieux-Sang Fécamp, 8 octobre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Après quelques semaines de travail, le Vélo Club Fécampois et l’équipe de l’Enduro du cap, on le plaisir de vous présenter leur nouvel évènement !

Le GR 21 sera à nouveau le fil conducteur de cet évènement ! En effet, cette randonnée organisée aura pour but de faire découvrir le pays des Hautes Falaises par de magnifiques chemins, points de vues et valleuses.

Au programme, trois circuits VTT au choix et un circuit pédestre :

‍♂️15 Km/ 200m D Pédestre

‍♂️15 Km/ 200m D VTT

‍♂️32 Km/ 450m D VTT

‍♂️45 Km/ 700m D VTT

TARIFS :

Pour les adultes 6€

Pour les -18 ans 3€

Pour le circuit pédestre 3€

⚠️Pour les inscriptions, merci de remplir le bulletin et lire le règlement de l’évènement. Inscription également possible via sur le site du club. Inscription possible sur place le jour de la rando de 8h à 9h, avec majoration de 2 euros

Nous vous attendons nombreux avec le sourire

Le Vélo Club Fécampois et l’équipe de l’Enduro du cap !.

2023-10-08 09:00:00 fin : 2023-10-08 . .

Parking du Précieux-Sang

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



After a few weeks? work, the Vélo Club Fécampois and the Enduro du Cap team are pleased to present their new event!

The GR 21 will once again be the main theme of this event! The aim of this organized ride is to showcase the Hautes Falaises region via its magnificent paths, viewpoints and valleys.

The program includes a choice of three mountain bike circuits and one walking circuit:

????15 Km/ 200m D Pedestrian

????15 Km/ 200m D Mountain biking

????32 Km/ 450m D MTB

????45 Km/ 700m D MTB

RATES :

Adults 6?

For children under 18 3?

For the walking circuit 3?

to register, please fill in the form and read the event rules. You can also register via the club’s website. On-site registration possible on the day of the rando from 8am to 9am, with a 2 euro surcharge

We look forward to seeing you there with a smile?

The Vélo Club Fécampois and the Enduro du cap team!

Tras varias semanas de trabajo, el Vélo Club Fécampois y el equipo del Enduro du Cap están encantados de presentar su nuevo evento

El GR 21 será una vez más el tema principal de este evento El objetivo de este recorrido organizado es hacerle descubrir la región de Hautes Falaises a través de magníficos senderos, miradores y valles.

El programa incluye tres circuitos en bicicleta de montaña y un circuito a pie:

????15 Km/ 200m D Peatonal

????15 Km/ 200m D BTT

????32 Km/ 450m D BTT

????45 Km/ 700m D BTT

TARIFAS :

Adultos 6?

Para menores de 18 años 3?

Para el circuito a pie 3?

para inscribirse, rellene el formulario y lea el reglamento del evento. También puede inscribirse a través del sitio web del club. También puede inscribirse in situ el día de la marcha, de 8.00 a 9.00 horas, con un suplemento de 2 euros

Esperamos verte allí con una sonrisa en la cara..

¡El Vélo Club Fécampois y el equipo Enduro du Cap!

Nach einigen Wochen Arbeit freuen sich der Vélo Club Fécampois und das Team des Enduro du cap, Ihnen ihre neue Veranstaltung vorstellen zu können!

Der GR 21 wird wieder der rote Faden dieser Veranstaltung sein! Ziel dieser organisierten Wanderung ist es, das Land der Hautes Falaises auf wunderschönen Wegen, Aussichtspunkten und Tälern zu entdecken.

Auf dem Programm stehen drei Mountainbike-Routen zur Auswahl und eine Wanderroute:

????15 Km/ 200m D Fußweg

????15 Km/ 200m D Mountainbike

????32 Km/ 450m D MTB

????45 Km/ 700m D Mountainbike

PREISE :

Für Erwachsene 6?

Für Kinder unter 18 Jahren 3?

Für die Wanderroute 3?

für die Anmeldung füllen Sie bitte das Anmeldeformular aus und lesen Sie die Regeln der Veranstaltung. Anmeldungen sind auch über die Website des Clubs möglich. Anmeldung vor Ort am Tag der Wanderung von 8 bis 9 Uhr, mit einem Aufschlag von 2 Euro

Wir erwarten Sie zahlreich und mit einem Lächeln

Der Vélo Club Fécampois und das Team des Enduro du cap!

