Début : 2024-08-19 11:00:00

fin : 2024-08-19 14:00:00 . De curiosités en vues insolites, cap dans une traversée hors du temps. Le paysage raconte l’histoire de ces hommes, successivement chasseurs, pêcheurs, cultivateurs ou carriers, suivant les saisons. Quelques savoureuses anecdotes : cette vallée des fées, le spot des fêtes mondaines. Chaussures de sport, bonnet, coupe vent.

Parking du port de plaisance

Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

