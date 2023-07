Découvrir le Balbuzard pêcheur Parking du Port de Nemours Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière, 3 septembre 2023, Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière.

Classé en Réserve nationale de chasse et de faune sauvage et site ornithologique d’importance européenne, le lac du Der-Chantecoq offre en toute saison l’opportunité d’observer une multitude d’oiseaux ( + de 300 espèces recensées) qui profitent de la diversité des milieux.

La LPO Champagne-Ardenne organise une matinée d’observation le 3 septembre sur le « Vieux Der » terrain de chasse privilégié du Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus), rapace à la technique de pêche particulièrement spectaculaire.

En cette période dédiée à la migration, avec un peu de patience, de chance et de discrétion, il sera peut-être aussi possible d’observer une ou plusieurs cigognes noires (Ciconia nigra).

Parking du Port de Nemours Parking de Nemours Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière 52290 Éclaron Haute-Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-03T08:00:00+02:00 – 2023-09-03T11:30:00+02:00

