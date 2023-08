NOUES-DE-SIENNES (14) – Visite de la réserve ornithologique de la Dathée Parking du Ponton, Lac de la Dathée Noues de Sienne Catégories d’Évènement: Calvados

NOUES DE SIENNE NOUES-DE-SIENNES (14) – Visite de la réserve ornithologique de la Dathée Parking du Ponton, Lac de la Dathée Noues de Sienne, 24 septembre 2023, Noues de Sienne. NOUES-DE-SIENNES (14) – Visite de la réserve ornithologique de la Dathée Dimanche 24 septembre, 09h00 Parking du Ponton, Lac de la Dathée Le nombre de participants est limité à 15 personnes.

Inscription auprès du service jeunesse et sport de Vire (02 31 66 49 74)

Durée de la sortie : 1h00

Lieu de rdv : Parking du ponton, Chemin de la Route Noyée, 14380 Noues de Sienne

Prévoir vêtement de pluie, botte et paire de jumelles. Parking du Ponton, Lac de la Dathée Parking du Ponton, Chemin de la Route Noyée, 14380 Noues-de-Sienne Noues de Sienne 14380 Saint-Manvieu-Bocage Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T09:00:00+02:00 – 2023-09-24T10:00:00+02:00

