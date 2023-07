Sortie nature « L’embouchure de la Durdent et ses oiseaux » Parking du pont rouge Veulettes-sur-Mer, 26 juillet 2023, Veulettes-sur-Mer.

Veulettes-sur-Mer,Seine-Maritime

Bala de le long de la Durdent et de ses zones humides à la découverte des oiseaux nicheurs et des ers oiseaux migrateurs.

Animation gratuite, animée par le Groupe Ornithologique Normand.

RDV à 10h au parking du Pont rouge. Chaussures de randonnée et jumelles conseillées. Durée 2h..

2023-07-26 10:00:00 fin : 2023-07-26 12:00:00. .

Parking du pont rouge

Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie



Stroll along the Durdent and its wetlands to discover nesting birds and early migratory birds.

Free activity, led by the Groupe Ornithologique Normand.

RDV at 10 a.m. at the Pont Rouge parking lot. Hiking shoes and binoculars recommended. Duration: 2 hours.

Pasee por el Durdent y sus humedales para descubrir las aves nidificantes y las primeras migratorias.

Actividad gratuita, dirigida por el Groupe Ornithologique Normand.

Punto de encuentro a las 10 h en el aparcamiento de Pont Rouge. Se recomienda llevar botas de montaña y prismáticos. Duración: 2 horas.

Bala de entlang des Flusses Durdent und seiner Feuchtgebiete zur Entdeckung von Nist- und Zugvögeln.

Kostenlose Animation, geleitet von der Groupe Ornithologique Normand.

Treffpunkt: 10 Uhr auf dem Parkplatz Pont rouge. Wanderschuhe und Fernglas werden empfohlen. Dauer: 2 Stunden.

