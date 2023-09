Donzère Sous Terre Parking du pont du robinet Donzère, 7 octobre 2023, Donzère.

Donzère,Drôme

Une incitation de spéléologie au cœur de la Drôme, entouré de professionnel le temps d’une journée.

Venez découvrir à quoi ressemble les entrailles de la terre, et participer à une aventure hors du temps !.

2023-10-07 09:00:00 fin : 2023-10-07 17:00:00. EUR.

Parking du pont du robinet Pont du robinet

Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A caving incentive in the heart of the Drôme, surrounded by professionals for a day.

Come and discover what the bowels of the earth are like, and take part in a timeless adventure!

Un incentivo de espeleología en el corazón de la Drôme, rodeado de profesionales por un día.

¡Venga a descubrir cómo son las entrañas de la tierra y participe en una aventura atemporal!

Ein Anreiz für Höhlenforscher im Herzen der Drôme, einen Tag lang von Profis umgeben.

Erfahren Sie, wie es im Inneren der Erde aussieht, und nehmen Sie an einem zeitlosen Abenteuer teil!

Mise à jour le 2023-09-13 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence