Atelier de détermination de mousses Parking du Pont de Saint-Andoche Autun, 10 janvier 2024, Autun.

Autun Saône-et-Loire

Début : 2024-01-10

fin : 2024-01-10

Nous manquons encore de connaissance sur les mousses, venez nous aider à la détermination de mousses.

On les appelle les bryophytes (mousses & hépatiques) et il en existerait près de 25 000 espèces dans le monde !

Et sur les 1 300 espèces que compterait notre pays, la Bourgogne-Franche-Comté en accueille les deux tiers, soit plus de 810 espèces recensées !

Cet atelier peut également être l’occasion de faire une initiation à la identification des mousses.

10 personnes maximum.

Cet événement est organisé dans le cadre du projet : Les Méconnus de Bourgogne-Franche-Comté

Améliorer les connaissances régionales liées aux bryophytes (mousses & hépatiques), champignons, mollusques et orthoptères (criquets & sauterelles), c’est l’ambition de ce programme lancé par le Conservatoire botanique national de Franche-Comté – ORI, du Conservatoire botanique national du Bassin parisien et de la Société d’histoire naturelle d’Autun-Observatoire de la faune de Bourgogne, qui bénéficie du soutien de l’Union européenne Commission européenne en France et de la Région Bourgogne-Franche-Comté ainsi que de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté.

Parking du Pont de Saint-Andoche

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



