Sur la trace des plantes sauvages et du castor au bord du Lignon Parking du pont de lignon Monistrol-sur-Loire, 26 juillet 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

Allez à la rencontre des traces laissées par les castors . Ce sera aussi l’occasion de découvrir des plantes sauvages comestibles . Réservation obligatoire dans les bureaux de l’Office de Tourisme ou sur le site internet www.legoutdusauvage.com.

2023-07-26 10:00:00 fin : 2023-07-26 12:00:00. EUR.

Parking du pont de lignon

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Go and meet the traces left by the beavers. It will also be an opportunity to discover wild edible plants. Reservations are required at the Tourist Office or on the website www.legoutdusauvage.com

Descubra las huellas dejadas por los castores. También será la ocasión de descubrir plantas silvestres comestibles. Es necesario reservar en la Oficina de Turismo o en el sitio web www.legoutdusauvage.com

Gehen Sie auf Spurensuche nach Biberspuren. Es ist auch eine Gelegenheit, essbare Wildpflanzen zu entdecken. Reservierungen sind in den Büros des Fremdenverkehrsamtes oder auf der Website www.legoutdusauvage.com erforderlich

Mise à jour le 2023-06-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron