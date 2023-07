Marché d’été Parking du plan d’eau Tauriac, 19 juillet 2023, Tauriac.

Tauriac,Lot

Les producteurs proposent des produits locaux et artisanaux, une buvette et la possibilité de se restaurer sur la place du village. Le tout dans une ambiance estivale, dans un cadre privilégié, à proximité du lac..

2023-07-19 17:00:00 fin : 2023-07-19 23:00:00. EUR.

Parking du plan d’eau

Tauriac 46130 Lot Occitanie



The producers propose local and artisanal products, a refreshment bar and the possibility to eat on the village square. All this in a summer atmosphere, in a privileged setting, near the lake.

Los productores ofrecen productos locales y artesanales, un bar de refrescos y la posibilidad de comer en la plaza del pueblo. Todo ello en un ambiente veraniego, en un entorno privilegiado, cerca del lago.

Die Produzenten bieten lokale und handwerkliche Produkte an, es gibt einen Getränkestand und die Möglichkeit, sich auf dem Dorfplatz zu verpflegen. Das Ganze findet in einer sommerlichen Atmosphäre statt, in einer privilegierten Umgebung in der Nähe des Sees.

Mise à jour le 2023-07-15 par OT Vallée de la Dordogne