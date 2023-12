Balade commentée sur les mystères de Saint Brice – Mars Parking du plan de baignade Arès, 9 mars 2024, Arès.

Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 15:30:00

fin : 2024-03-09 17:30:00

Découverte de cette zone humide et de sa biodiversité.

Tout public – Gratuit jusqu’à 11 ans / 5€ à partir de 12 ans..

Parking du plan de baignade

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



