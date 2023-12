Balade commentée sur les mystères de Saint Brice Parking du plan de baignade Arès Catégories d’Évènement: Arès

Gironde Balade commentée sur les mystères de Saint Brice Parking du plan de baignade Arès, 23 février 2024, Arès. Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 14:30:00

fin : 2024-02-23 16:30:00 Propriété du Conservatoire du Littoral, cette zone humide à part entière vous comblera tant par son histoire que par la diversité de sa faune et de sa flore.

Découverte de cette zone humide et de sa biodiversité.

Rendez-vous sur le parking du plan de baignade de Saint Brice.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. Tout public – Payant à partir de 12 ans..

Propriété du Conservatoire du Littoral, cette zone humide à part entière vous comblera tant par son histoire que par la diversité de sa faune et de sa flore.

Découverte de cette zone humide et de sa biodiversité.

Rendez-vous sur le parking du plan de baignade de Saint Brice.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. Tout public – Payant à partir de 12 ans.

Propriété du Conservatoire du Littoral, cette zone humide à part entière vous comblera tant par son histoire que par la diversité de sa faune et de sa flore.

Découverte de cette zone humide et de sa biodiversité.

Rendez-vous sur le parking du plan de baignade de Saint Brice.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. Tout public – Payant à partir de 12 ans. EUR.

Parking du plan de baignade Rond-point de Saint Brice

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-22 par OT Arès Détails Catégories d’Évènement: Arès, Gironde Autres Code postal 33740 Lieu Parking du plan de baignade Adresse Parking du plan de baignade Rond-point de Saint Brice Ville Arès Departement Gironde Lieu Ville Parking du plan de baignade Arès Latitude 44.7515709 Longitude -1.1251933 latitude longitude 44.7515709;-1.1251933

Parking du plan de baignade Arès Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ares/