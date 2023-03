SAINTE-ADRESSE (76) – Les oiseaux migrateurs du Cap de la Hève Parking du phare de la Hève Sainte-Adresse Catégories d’Évènement: Sainte-Adresse

Seine-Maritime

SAINTE-ADRESSE (76) – Les oiseaux migrateurs du Cap de la Hève Parking du phare de la Hève, 14 octobre 2023, Sainte-Adresse. SAINTE-ADRESSE (76) – Les oiseaux migrateurs du Cap de la Hève Samedi 14 octobre, 09h00 Parking du phare de la Hève Gratuit En octobre, quand les conditions météorologiques sont réunies, des milliers de pinsons survolent le cap de la Hève, avec en toile de fond l’estuaire de la Seine. RDV au Parking du phare de la Hève Visite gratuite Équipement nécessaire : Chaussures de randonnée et jumelles Réservation obligatoire sur le site du Département 76 : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html Parking du phare de la Hève 100-102 Rue du Carrousel, 76310 Sainte-Adresse Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html »}] [{« link »: « https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T11:00:00+02:00

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T11:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Sainte-Adresse, Seine-Maritime Autres Lieu Parking du phare de la Hève Adresse 100-102 Rue du Carrousel, 76310 Sainte-Adresse Ville Sainte-Adresse Departement Seine-Maritime Lieu Ville Parking du phare de la Hève Sainte-Adresse

Parking du phare de la Hève Sainte-Adresse Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-adresse/

SAINTE-ADRESSE (76) – Les oiseaux migrateurs du Cap de la Hève Parking du phare de la Hève 2023-10-14 was last modified: by SAINTE-ADRESSE (76) – Les oiseaux migrateurs du Cap de la Hève Parking du phare de la Hève Parking du phare de la Hève 14 octobre 2023 Parking du phare de la Hève Sainte-Adresse Sainte-Adresse

Sainte-Adresse Seine-Maritime