Var Balade botanique à Cap Camarat parking du phare de Camarat, 6 route de Camarat, 83350 Ramatuelle Ramatuelle, 4 octobre 2023, Ramatuelle. Balade botanique à Cap Camarat Mercredi 4 octobre, 11h00 parking du phare de Camarat, 6 route de Camarat, 83350 Ramatuelle Gratuit. En compagnie d’un garde du littoral du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur, admirez le paysage depuis le phare de Cap Camarat, puis filez en direction de la mythique plage de Pampelonne.

Au fil des pas, marchez sur les traces de Louis de Funès et de Brigitte Bardot, tout en découvrant la flore patrimoniale du cordon dunaire. Difficulté : 7km de distance, 111m de dénivelé, marcheur confirmé INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Durée : 3h

Activité organisée par Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) – Organisme public

Activité organisée par Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur (CEN PACA) – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-botanique-a-cap-camarat

