Seine-Maritime La Poterie-Cap-d’Antifer (76) – Balade ornithologique sur le littoral Parking du phare d’Antifer La Poterie-Cap-d’Antifer, 3 février 2024, La Poterie-Cap-d'Antifer. La Poterie-Cap-d’Antifer (76) – Balade ornithologique sur le littoral Samedi 3 février 2024, 09h00 Parking du phare d’Antifer Inscription obligatoire sur le site du département Balade ornithologique au Cap d’Antifer entre le haut des falaises et la plage de galets : côté mer les oiseaux marins et côté terre ceux de la valleuse.

RDV au parking du phare d’Antifer à la Poterie-Cap-d’Antifer.

Réservations sur : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html Crédit photo : M. Garnodon Parking du phare d’Antifer Phare d’Antifer, La Poterie-Cap-d’Antifer, 76280 Criquetot-l’Esneval La Poterie-Cap-d’Antifer 76280 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html »}] [{« link »: « https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

