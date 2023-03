LA-POTERIE-CAP-D’ANTIFER (76) – À la rencontre des oiseaux Parking du phare d’Antifer La Poterie-Cap-d'Antifer Catégories d’Évènement: La Poterie-Cap-d'Antifer

Seine-Maritime

LA-POTERIE-CAP-D’ANTIFER (76) – À la rencontre des oiseaux Parking du phare d’Antifer, 7 octobre 2023, La Poterie-Cap-d'Antifer. LA-POTERIE-CAP-D’ANTIFER (76) – À la rencontre des oiseaux Samedi 7 octobre, 09h00 Parking du phare d’Antifer Gratuit Depuis le phare du cap d’Antifer, nous prenons le sentier du littoral, decendons sur la plage de galets et remontons par la valleuse à la rencontre des oiseaux. RDV au Parking du cap d’Antifer Visite gratuite Équipement nécessaire : Chaussures de randonnée et jumelles Réservation obligatoire sur le site du Département 76 : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html Parking du phare d’Antifer Phare d’Antifer, La Poterie-Cap-d’Antifer, 76280 Criquetot-l’Esneval La Poterie-Cap-d’Antifer 76280 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html »}] [{« link »: « https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T09:00:00+02:00 – 2023-10-07T11:00:00+02:00

2023-10-07T09:00:00+02:00 – 2023-10-07T11:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: La Poterie-Cap-d'Antifer, Seine-Maritime Autres Lieu Parking du phare d'Antifer Adresse Phare d'Antifer, La Poterie-Cap-d'Antifer, 76280 Criquetot-l'Esneval Ville La Poterie-Cap-d'Antifer Departement Seine-Maritime Lieu Ville Parking du phare d'Antifer La Poterie-Cap-d'Antifer

Parking du phare d'Antifer La Poterie-Cap-d'Antifer Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la poterie-cap-d'antifer/

LA-POTERIE-CAP-D’ANTIFER (76) – À la rencontre des oiseaux Parking du phare d’Antifer 2023-10-07 was last modified: by LA-POTERIE-CAP-D’ANTIFER (76) – À la rencontre des oiseaux Parking du phare d’Antifer Parking du phare d'Antifer 7 octobre 2023 La Poterie-Cap-d'Antifer Parking du phare d'Antifer La Poterie-Cap-d'Antifer

La Poterie-Cap-d'Antifer Seine-Maritime