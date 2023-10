Vide-greniers Parking du Patronage rue du Bois Sacré Marseille 6e Arrondissement, 22 octobre 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

L’association CAS7éme, vous invite à notre beau vide-greniers au pied de la colline de Notre-Dame de la Garde..

2023-10-22 09:00:00 fin : 2023-10-22 18:00:00. .

Parking du Patronage rue du Bois Sacré Rond-point Vauban (angle rue Pointe à Pitre)

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The CAS7éme association invites you to our garage sale at the foot of Notre-Dame de la Garde hill.

La asociación CAS7éme le invita a nuestro maravilloso mercadillo al pie de la colina de Notre-Dame de la Garde.

Der Verein CAS7éme, lädt Sie zu unserem schönen Flohmarkt am Fuße des Hügels von Notre-Dame de la Garde ein.

Mise à jour le 2023-10-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille