Sortie champignons Parking du Pas aux Anes Sennevières, 10 octobre 2023, Sennevières.

Sennevières,Indre-et-Loire

Sortie champignons en forêt de Loches pour débutants et confirmés. Prévoir couteau, panier, bottes imperméables.

Sortie limitée à 35 personnes. Réservation obligatoire..

2023-10-10 fin : 2023-10-10 12:00:00. 3 EUR.

Parking du Pas aux Anes

Sennevières 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mushroom outing in the Loches forest for beginners and advanced. Bring knife, basket and waterproof boots.

Outing limited to 35 people. Reservations required.

Salida a buscar setas en el bosque de Loches para principiantes y buscadores experimentados. Traiga su navaja, cesta y botas de agua.

Cupo limitado a 35 personas. Imprescindible reservar.

Pilzexkursion im Wald von Loches für Anfänger und Fortgeschrittene. Messer, Korb und wasserfeste Stiefel mitbringen.

Ausflug auf 35 Personen begrenzt. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-19 par Loches Touraine Châteaux de la Loire