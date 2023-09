Tous en foret ! Parking du parcours sportif/ Maison forestière de la Haie d’Aunou Gouffern en Auge, 27 septembre 2023, Gouffern en Auge.

Gouffern en Auge,Orne

Les forestiers rencontrent les normands.

Vous pourrez poser aux forestiers et au personnel de l’ONF à l’occasion d’une balade commentée !

Foret domaniale de Gouffern

Point de rendez-vous : Parking du parcours sportif/ Maison forestière de la haie d’Aunou (Gouffern-en-Auge).

2023-09-27 14:00:00 fin : 2023-09-27 . .

Parking du parcours sportif/ Maison forestière de la Haie d’Aunou Urou et Crennes

Gouffern en Auge 61200 Orne Normandie



Foresters meet the people of Normandy.

You can put questions to foresters and ONF staff during a guided walk!

Gouffern State Forest

Meeting point : Parking du parcours sportif/ Maison forestière de la haie d’Aunou (Gouffern-en-Auge)

Los forestales se reúnen con la gente de Normandía.

Podrá formular preguntas a los guardabosques y al personal de la ONF durante un paseo guiado

Bosque estatal de Gouffern

Punto de encuentro: Aparcamiento del sendero deportivo / Maison forestière de la haie d’Aunou (Gouffern-en-Auge)

Die Förster treffen die Normannen.

Bei einem kommentierten Spaziergang können Sie den Förstern und dem Personal des ONF Fragen stellen!

Staatsforst von Gouffern

Treffpunkt: Parkplatz des Sportparcours/ Maison forestière de la haie d’Aunou (Gouffern-en-Auge)

