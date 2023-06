Balade découverte – « Le parc de la Gîte » parking du parc Mosaic Houplin-Ancoisne, 6 juin 2023, Houplin-Ancoisne.

Balade découverte – « Le parc de la Gîte » Mardi 6 juin, 14h00 parking du parc Mosaic sur inscription

Balade découverte – « Le parc de la Gîte »

Mardi 6 juin de 14h à 17h

A la découverte du site de la Gîte : Un espace de 120 hectares entre bois et prairie, plans d’eau et zones humides prisées des oiseaux. Un patchwork de paysages, révélé par d’importants travaux qui ont permis de réhabiliter cette zone autrefois défigurée par la pollution. De ce passé difficile, il n’y a plus rien de visible. La nature, avec un petit coup de pouce, est capable d’une spectaculaire résilience. (Environ 7km)

Animateur : Hugues De Croisilles

Rendez-vous sur le parking du parc Mosaic, rue du Bon blé, Houplin-Ancoisne

Tarif : gratuit adhérent / 5€ non adhérent

Réservation au 09 72 52 85 03 ou en ligne

parking du parc Mosaic rue du Bon blé, Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@seclin-tourisme.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0972528503 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-06T14:00:00+02:00 – 2023-06-06T17:00:00+02:00

2023-06-06T14:00:00+02:00 – 2023-06-06T17:00:00+02:00

seclin nature