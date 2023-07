Circuit : sortie ornithologique sur la côte Sainte-Catherine Parking du panorama de la Côte Sainte-Catherine, route de la Corniche Bonsecours Catégories d’Évènement: Bonsecours

Circuit : sortie ornithologique sur la côte Sainte-Catherine

Parking du panorama de la Côte Sainte-Catherine, route de la Corniche Bonsecours, 15 septembre 2023

Sortie ornithologique encadrée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Normandie.

Ven 15 : 18h30, 20h

Durée : 1h30

Jumelles à disposition.

2023-09-15T18:30:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00

