Seine-Maritime Circuit : visite découverte de la biodiversité de la Côte Sainte-Catherine Parking du panorama colline Sainte-Catherine Bonsecours, 16 septembre 2023, Bonsecours. Circuit : visite découverte de la biodiversité de la Côte Sainte-Catherine Samedi 16 septembre, 14h30 Parking du panorama colline Sainte-Catherine Durée 2h, prévoir chaussures de marche et tenue adaptée à la météo, réservation par tél : indiquer âge des participants et n° de tél portable. Découverte de la biodiversité de la Côte Sainte-Catherine, de l’observation de la flore à celle du paysage de la Vallée de Seine. Dégustation de sirops à base de plantes endémiques de la Côte Sainte-Catherine.

Sam 16 : 14h30

Durée : 2h

S’équiper de chaussures de marche et de vêtements adaptés à la météo.

