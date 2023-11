2 -ème National de Pétanque de la ville de Saint-Tropez Parking du nouveau port Saint-Tropez, 4 novembre 2023, Saint-Tropez.

Saint-Tropez,Var

Deuxième grand concours du National de Pétanque regroupant 256 équipes triplettes qui seront présentes soit 468 joueurs pendant 2 jours.

2023-11-04 fin : 2023-11-05 . .

Parking du nouveau port

Saint-Tropez 83990 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



The second major competition of the National de Pétanque will bring together 256 triplet teams, i.e. 468 players over 2 days.

Segunda gran competición de la petanca nacional, con la participación de 256 equipos de tripletas, es decir, 468 jugadores, a lo largo de 2 días

Zweiter großer Wettbewerb des National de Pétanque mit 256 Triplette-Teams, die anwesend sein werden, d.h. 468 Spieler während 2 Tagen.

Mise à jour le 2023-10-25 par Saint-Tropez Tourisme