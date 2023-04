Marché Paysan Parking du Nouveau Collège Belleville-en-Beaujolais Catégories d’Évènement: Belleville-en-Beaujolais

Marché Paysan Parking du Nouveau Collège, 1 janvier 2023, Belleville-en-Beaujolais. Marché de producteurs : fromages de vache et chèvre, plantes aromatiques, poulets, œufs, pain, miel, pâtes, légumes….

Parking du Nouveau Collège Saint-Jean-d’Ardières

Belleville-en-Beaujolais 69220 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Farmers’ market: cow and goat cheeses, aromatic plants, chickens, eggs, bread, honey, pasta, vegetables… Mercado agrícola: quesos de vaca y cabra, plantas aromáticas, pollos, huevos, pan, miel, pasta, verduras… Bauernmarkt: Kuh- und Ziegenkäse, aromatische Pflanzen, Hühner, Eier, Brot, Honig, Nudeln, Gemüse… Mise à jour le 2019-12-11 par Destination Beaujolais

