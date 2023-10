S’essayer à la photographie animalière au marais de Stors Parking du nouveau cimetière de Mériel Mériel, 26 mai 2024, Mériel.

S’essayer à la photographie animalière au marais de Stors 26 mai et 2 juin 2024 Parking du nouveau cimetière de Mériel

En immersion dans l’écosystème du marais, nous chercherons les espèces à photographier, telles les libellules et autres insectes. Les différentes techniques de prises de vues en photo animalière seront abordées. Le parcours en forêt et le long des carrières sera aussi l’occasion d’évoquer les différentes espèces de chauves souris présentes sur le site. Sur les pelouses calcicoles, nous dévouvrirons les orchidées et insectes butineurs.

Apporter son matériel photo, cape de pluie, chaussures de randonnées

Parking du nouveau cimetière de Mériel Rue de l’Abbaye du Val, 95630 Mériel Mériel 95630 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-26T08:30:00+02:00 – 2024-05-26T12:30:00+02:00

2024-06-02T08:30:00+02:00 – 2024-06-02T12:30:00+02:00

formation photo sortie nature